Jeugdproduct Club Brugge wil met Kortrijk ambities waarmaken en schuwt stevige uitspraken niet

Jellert Van Landschoot wil eindelijk eens gaan bewijzen dat hij op het hoogste niveau hoort. En daartoe gaat hij met KV Kortrijk de poorten naar de Jupiler Pro League proberen open te beuken.

Jellert Van Landschoot tekende een paar weken geleden bij KV Kortrijk. De 27-jarige flankaanvaller tekende een contract tot juni 2028 en zet daarmee een belangrijke stap in zijn carrière.

Waar deed Jellert Van Landschoot ervaring op?

Zijn boodschap is dan ook duidelijk: eindelijk eens de promotie naar het hoogste niveau gaan meemaken. Dat lukte hem bij zijn vorige ploegen KMSK Deinze en Patro Eisden Maasmechelen afgelopen seizoen niet -de Oost-Vlamingen gingen zelfs failliet.

De West-Vlaming, die zijn jeugdopleiding genoot bij Club Brugge en ervaring opdeed bij onder meer FC Eindhoven, NEC en Helmond Sport, wil met zijn ervaring nu wél de poorten naar de Jupiler Pro League gaan open beuken.

Kortste weg naar Jupiler Pro League via Kortrijk?

“Het is een moeilijke reeks, maar alles is hier aanwezig om snel terug te keren. Kortrijk hoort met deze achterban ook thuis in de hoogste klasse. Voor veel volk spelen inspireert mij en zelf speel ik al zo lang in de Challenger Pro League dat ik nu eens wil bewijzen dat ook in eerste klasse mijn plaats heb."

"Dat is nu ook mijn grote drijfveer en motivatie. Voor mij is Kortrijk de kortste weg om eindelijk in de Jupiler Pro League te geraken", aldus Van Landschoot zelf in gesprek met Het Belang van Limburg.