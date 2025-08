Kos Karetsas vertelt wat hij meemaakte toen hij niet voor Rode Duivels koos

Kos Karetsas besliste om voor Griekenland te spelen. Nochtans had hij ook de kans om bij de Rode Duivels aan te sluiten, maar dat deed hij niet.

Ondanks het feit dat hij voor de jeugdploegen van de Rode Duivels uitkwam besloot Kos Karetsas om toch voor Griekenland als international te spelen.

De Griekse gemeenschap in Limburg was alvast laaiend enthousiast. “Mijn eerste selecties hebben enorm veel losgemaakt. Ik heb er een pak supporters bijgekregen”, vertelt Karetsas aan Het Belang van Limburg.

Karetsas kreeg negatieve reacties toen hij niet voor Rode Duivels koos

Al was er ook de keerzijde van de medaille, met negatieve reacties van supporters van de Rode Duivels die richting de speler van KRC Genk gingen.

“Mensen kunnen hard en gemeen zijn via sociale media. Ook als het even minder loopt, is er snel kritiek”, haalt Karetsas zijn schouders op over de negatieve reacties.

“Soms is die ook discriminerend, kijken ze op je neer als ‘buitenlander’. Ik kan het wel plaatsen, trek me er niet veel van aan. Maar helemaal koud laat het je natuurlijk nooit. Gelukkig dragen de Racing-supporters me op handen”, besluit hij.