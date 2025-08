Twee tribunes Beerschot gesloten: burgemeester legt aanvullende maatregel op voor veilige uitbating Olympisch Stadion

De waarnemend burgemeester besliste om voetbalclub K. Beerschot VA aanvullende maatregelen op te leggen voor de verdere uitbating van het Olympisch Stadion. Door de opgelegde maatregel zal de club tribunes 2 en 4 gesloten moeten houden om de veiligheid te garanderen.

In het nieuwe seizoen zal Beerschot het door veiligheidsvoorschriften moeten doen zonder tribune 2 en 4 in de Challenger Pro League. De stad Antwerpen heeft extra veiligheidsvoorschriften bekendgemaakt.

In een persbericht op de webstek van de Stad Antwerpen heeft waarnemend burgemeester Koen Kenis (N-VA) duidelijk gemaakt wat de bedoeling is richting het nieuwe seizoen.

De volledige boodschap hieronder:

Op 23 mei werd door de burgemeester reeds een maatregel opgelegd met het oog op het verhelpen van deze gebreken. De club draagt als uitbater van het stadion de volle verantwoordelijkheid voor het naleven van de veiligheidsregels en de voetbalwetgeving. Na evaluatie blijken de tekortkomingen onvoldoende weggewerkt waardoor ze een reëel risico voor de openbare orde en veiligheid vormen. Bovendien kwam de afwijkingstoelating voor tribune 1 te vervallen en loopt de nieuwe aanvraag momenteel nog. K. Beerschot VA krijgt daarom aanvullende maatregelen opgelegd bij de start van het seizoen om de supporters op een veilige manier te kunnen laten genieten van de wedstrijden.

Onvoldoende stewards

Na verschillende controles door Brandweer Zone Antwerpen, Politie Zone Antwerpen en andere toezichthoudende diensten, werd vastgesteld dat het stadion momenteel niet wordt uitgebaat volgens de geldende veiligheidsnormen uit de voetbalwetgeving.

De politie stelde vast dat er op meerdere wedstrijden onvoldoende stewards waren. Hierdoor werden tijdens de wedstrijden bepaalde posities zoals evacuatiepoorten niet bemand, was er onvoldoende toezichtscapaciteit en begeleiding van supporters op de tribunes en werden toegangscontroles onvoldoende uitgevoerd. Deze tekortkomingen in de exploitatie laten niet toe om bij incidenten afdoende te kunnen ingrijpen. Bovendien bleek tijdens wedstrijddagen dat niet elke medewerker of steward voldoende geïnformeerd is en dat er onvoldoende concrete veiligheidsplannen zijn voor de meest voorkomende risico’s. De uitwerking in het plan van aanpak dat werd voorgelegd om dit probleem op te lossen volstond ook niet, waardoor de exploitatie van een heel stadion de openbare orde en veiligheid in het gedrang brengt.

Op vlak van mobiliteit en veiligheid werden er onvoldoende concrete maatregelen getroffen door de club. De organisatie werd de voorbije jaren meermaals op haar verantwoordelijkheid gewezen om de veiligheid te garanderen en werd hiertoe ook verschillende keren begeleid door de stedelijke diensten. De club zette ondertussen stappen, maar kon zich nog onvoldoende structureel in regel te stellen met betrekking tot de stewardwerking en exploitatie.

Sluiting tribunes

Met het oog op de start van het nieuwe voetbalseizoen moesten er een aantal stappen worden gerealiseerd en maatregelen worden uitgewerkt. Diverse stappen en documenten die in naleving van de maatregel van 23 mei werden aangeleverd bleken onvoldoende concreet uitgewerkt, ondanks eerdere opmerkingen en herhaaldelijke toelichting door politie en brandweer. Om met de beschikbare stewards en met de bestaande gebreken in de exploitatie het stadion voldoende veilig te kunnen uitbaten, zullen tribunes 2 en 4 gesloten worden om het risico te beperken. De stad betreurt dat het deze aanvullende maatregel moet nemen. De stad en haar hulpdiensten zijn in verder overleg met de club die heeft aangegeven dat er diverse initiatieven lopen om tot bijsturingen te komen. De stad zal de verdere vorderingen in het dossier evalueren. ​ ​ ​

De maatregel loopt tot wanneer de club kan aantonen dat de veiligheidsorganisatie voldoende is uitgebreid, de organisatie op punt is gezet en de veiligheidsdocumenten in de maatregel van 23 mei voldoende zijn uitgewerkt, zodat het stadion opnieuw op een veilige manier kan worden geëxploiteerd. Stad Antwerpen zet zich blijvend in voor de veiligheid van de duizenden supporters en medewerkers van de club.