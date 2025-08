Krijgt Jashari meteen gezelschap? 'AC Milan in gesprek over komst van Rode Duivel'

AC Milan informeerde in januari al naar de voorwaarden van Dodi Lukebakio. I Rossoneri zaten rond de tafel met Sevilla FC, maar concreet werden de gesprekken nooit.

Sacha Tavolieri weet dat Milan zich opnieuw heeft gemeld bij Lukebakio. En deze keer zou een transfer mogelijk wél snel afgerond kunnen zijn.

🔴⚫️🇧🇪 EXCL - Dodi Lukebakio’s an option for AC Milan! Belgian intern recently signed with Fali Ramadani, close ties to Igli Tare. If there’s a departure on the right wing, Rossoneri could consider his profile. Milan already held talks about Lukebakio back in January… Wait&See.… pic.twitter.com/Qjpe93opnp