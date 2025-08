Mats Rits is op weg naar de uitgang bij Anderlecht, maar overeenkomst tussen clubs sleept aan

Mats Rits lijkt op weg naar NAC Breda, maar de transfer sleept aan. De gesprekken tussen RSC Anderlecht en de Nederlandse club verlopen moeizaam, voornamelijk om financiële redenen. Er wordt momenteel gewerkt aan een huurconstructie met een verplichte aankoopoptie of een afbetaling in termijnen.

De 32-jarige middenvelder heeft nog een contract bij Anderlecht tot juni 2026. Rits kwam in de zomer van 2023 over van Club Brugge, maar heeft door de gestegen concurrentie nu nog amper uitzicht op speelminuten. Afgelopen weekend zat hij zelfs niet in de selectie, net als voor de Europese match op Häcken.

Trainer Carl Hoefkens van NAC Breda wil Rits er graag bij. Beiden werkten in het verleden samen bij Club Brugge, waar Rits een belangrijke pion was. Die connectie kan doorslaggevend zijn, al blijft het krappe budget van NAC een struikelblok.

Voor NAC is Rits een absolute meerwaarde. De club zoekt ervaring en stabiliteit op het middenveld, en Rits brengt beide in overvloed. Met meer dan 300 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse en een verleden bij onder meer Ajax, KV Mechelen en Club Brugge, heeft hij bakken ervaring.

Toch nog Belgische club?

Toch staat Rits niet te springen om België te verlaten. De speler zou volgens bronnen liever in eigen land blijven, dichtbij zijn vertrouwde omgeving. Anderlecht is daar echter geen optie meer, waardoor een buitenlandse stap alsnog aannemelijk blijft.

De komende dagen moeten duidelijkheid brengen. Als NAC en Anderlecht tot een akkoord komen, lijkt Rits snel naar Nederland te vertrekken. Zo niet, dan zou een Belgische club zich alsnog kunnen melden voor de ervaren middenvelder.