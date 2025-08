OFFICIEEL: Van Anderlecht naar de Premier League! Brighton & Hove Albion haalt nieuwe pion op in Brussel

Niet alleen de Premier League is een Belg rijker. Dat geldt eveneens voor Brighton & Hove Albion.

Na Maxim De Cuyper verwelkomen The Eagles Yannick Euvrard. Hij gaat aan de slag als coach voor stilstaande fases bij de Engelse club.

We are pleased to confirm the appointment of Yannick Euvrard as our men’s first team set-piece coach. 🤝