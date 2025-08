'Olivier Renard haalt nog een speler in huis: terugkeer oude bekende komt dichterbij'

Al enkele weken liepen de gesprekken. Een voormalige speler van Anderlecht keert nu zo goed als zeker terug naar de club.

De club wilde hem integreren bij de RSCA Futures, maar zelf wilde Samuel Ntanda meteen naar de A-kern. Ondertussen zou er ook op dat gebied een overeenkomst zijn.

Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is het een kwestie van momenten voor de deal helemaal wordt afgesloten. Hij zou zelfs al zijn contract hebben getekend.

✅🟣 DONE DEAL

🇨🇩 Samuel Ntanda Lukisa has just signed his 3 years contract with RSC Anderlecht.

🔐 All agreements are now completed and sealed as revealed on Friday.