Overweegt Marc Coucke een carrièreswitch? "Ik ben gevraagd door verschillende partijen"

Marc Coucke is als eigenaar van RSC Anderlecht één van de bekendste ondernemers van België. Maar ziet hij zichzelf ook in de politiek meedraaien?

"Ook in de politiek kennen ze mij", glimlacht Marc Coucke in De Tijd. "Ik word vaak gevraagd door uiteenlopende partijen om in de politiek te stappen. Maar ik heb al een job." (knipoogt)

Een politieke carrière? Ik heb al een job

Coucke lijkt zelf niet geneigd om in de toekomst voor een politieke carrière te kiezen. "Ik denk dat het niets voor mij zou zijn. Ik weet nu al van mezelf dat ik niet zou omkunnen met het begrip oppositie."

"Zo'n mensen zijn verkozen en gaan in het parlement zetelen in de hoop dat het slecht gaat", legt de eigenaar van de Belgische recordkampioen uit. "Want als het slecht gaat gaan zij de volgende keer wél in de meerderheid zitten."

Meerderheid en oppositie

"Stel je voor dat ik een Raad van Bestuur van twaalf mensen heb en vijf daarvan hopen dat het slecht gaat", besluit Coucke. "Dat is toch vreemd? Als ik in de oppositie zou zitten zou ik geneigd zijn om voor ieder goed idee mee te stemmen. (lacht) Ook als het van de meerderheid komt."