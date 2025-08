Zit Anderlecht of Stroeykens met een probleem? De boodschap van Besnik Hasi naar jeugdproduct was héél duidelijk

Mario Stroeykens weigert zijn contract te verlengen én heeft geen zicht op een basisplaats bij RSC Anderlecht. Maar voor wie van beide partijen is het probleem het grootst?

RSC Anderlecht deed de voorbije maanden meerdere pogingen om het contract van Mario Stroeykens open te breken. Zonder succes.

De huidige overeenkomst van het jeugdproduct loopt op het einde van het seizoen af. Met andere woorden: er moet héél dringend een beslissing genomen worden.

Interesse, maar nooit concreet

Olivier Renard zag in Stroeykens een profiel waarop Anderlecht deze zomer geld kon verdienen. Er was interesse, maar concreet werd het nooit.

Ondertussen is het duidelijk dat Stroeykens niet meteen in het hoofd van Besnik Hasi zit bij het maken van zijn basisopstelling. Maar voor welke partij is dat het grootste probleem?

Gedroomde club zal niét komen voor een invaller

Als invaller zal de gedroomde club van Stroeykens zich de komende weken of maanden niét melden. Een geïnteresseerde partij zal dan weer nooit de gevraagde transfersom van Anderlecht willen ophoesten.

Ik doe enkel door met jongens die met hun gedachten helemaal bij RSC Anderlecht zijn

Een patstelling? Stroeykens dient zijn niveau dringend op te krikken. Want Hasi had het wellicht over hem toe bovenstaande uitspraak deed.