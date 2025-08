"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

Raul Florucz heeft een indrukwekkende start gemaakt bij Union Saint-Gilloise met drie doelpunten in twee wedstrijden. De deze zomer aangetrokken Oostenrijkse aanvaller maakt meteen indruk bij zijn nieuwe club.

Raul Florucz heeft niet lang op zich laten wachten om op te vallen. Drie doelpunten in twee Jupiler Pro League-wedstrijden doen meteen het beste verhopen. Union betaalde deze zomer 5 miljoen euro om de Oostenrijkse aanvaller van Olimpija Ljubljana te halen.

Kevin Mirallas, spitsentrainer bij de landskampioen, is onder de indruk. In Het Nieuwsblad benadrukt hij: "Florucz is niet de opvolger van Ivanovic, maar een heel ander type speler." Die laatste is vertrokken naar Benfica.

Spelen op instinct

Florucz houdt van rondzwerven, spelen tussen de lijnen en dribbelen. "Raul speelt op instinct, hij voelt de situaties aan. Zodra hij een opening ziet, gaat hij ervoor," legt Mirallas uit.

Die speelstijl verandert de aanvallende dynamiek van Union. "Hij zal ons iets volledig anders brengen dan wat Franjo (Ivanovic) bracht," benadrukt Mirallas. "Hij houdt ervan om vanaf de zijkant te starten, naar binnen te snijden, of zich net achter de spits te positioneren."

En vooral, hij begrijpt wat Union van hem verwacht. "Het was afwachten hoe snel hij zich zou aanpassen aan het Belgische kampioenschap en aan onze speelstijl," vertelt Mirallas. Die aanpassingsperiode lijkt vooralsnog van enorm korte duur te zijn.