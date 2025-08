Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Salzburg. Doelman Simon Mignolet was opnieuw belangrijk met enkele reddingen.

Club Brugge had het moeilijk tegen Salzburg, dat vooral in de eerste helft hoog druk zette. In de tweede helft kwam blauw-zwart toch iets beter opzetten en kon het via Vermant ook scoren.

Daarna kwam Salzburg toch nog dicht bij een gelijkmaker. "We zijn er iets te risicovol mee omgegaan. Zij wachtten gewoon op balverlies, om dan snel om te schakelen. Voor de terugwedstrijd moeten we daarvoor oppassen", zei kapitein Hans Vanaken bij VTM.

"Over onze algemeen ben ik gewoon tevreden over onze prestatie. Maar we hebben ons zeker nog niet gekwalificeerd, dat besef ik ook. Zij hebben echt wel spelers met kwaliteiten", zei de kapitein van Club Brugge nog.

Vanaken rekent op Mignolet én Jackers

Dankzij enkele reddingen van Simon Mignolet kon Club Brugge de kleine zege ook mee naar huis nemen. "Tot nu toe doen de doelmannen het goed. Jackers in Mechelen en nu weer Mignolet", zei Vanaken over de doelmannenkwestie.

"Als we het soms moeilijk hebben en onze tegenstanders er toch eens doorkomen, dan weten we dat we Simon of Nordin nog hebben om ons te helpen. Ze doen dat perfect", besloot Vanaken nog.