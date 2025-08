Nicky Hayen doet opvallende uitspraak over transfer van Ardon Jashari

De transfer van Ardon Jashari naar AC Milan is zo goed als rond. Trainer Nicky Hayen van Club Brugge deed er een opvallende uitspraak over.

De voorbije maanden en weken bleven er maar geruchten komen over het mogelijke vertrek van Ardon Jashari bij Club Brugge. Nu lijkt de zaak eindelijk rond te zijn.

Maar ondertussen heeft Club Brugge wel andere katten te geselen. Een nederlaag tegen KV Mechelen verwerken, vlak voor een wel heel belangrijk duel in de voorrondes van de Champions League.

Transfer Jashari heeft geen invloed op dagelijkse werking bij Club Brugge

Naast Jashari mist blauwzwart voor het duel in Salzburg ook Skoras en Ordonez. Nilsson en Sabbe waren er al zeker niet bij, ook Forbs is ziek. Maar Hayen kijkt vooruit en doet het met de spelers die er wel zijn.

“Nood breekt wet, maar week na week zal dat beter gaan. Dat de transfer van Jashari in orde is? Daar ben ik altijd rustig onder gebleven”, zei Hayen op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

“Natuurlijk is het goed dat het rond is, maar die situatie heeft eigenlijk amper invloed gehad op onze werking. Wij zijn blijven focussen op de jongens die hier wél zijn.” Ook over Ordonez wil Club Brugge zo snel mogelijk duidelijkheid of hij al dan niet vertrekt.