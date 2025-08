OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

Cercle Brugge heeft een uitgaande transfer gerealiseerd. Middenvelder Abu Francis ruilt de Bruggelingen in voor de Ligue 1. Hij gaat voor het Franse Toulouse voetballen.

Cercle Brugge heeft de voorbije transfermercato's steeds de nodige miljoenen mogen bijschrijven. Met de transfers van Ayase Ueda, Kevin Denkey en anderen ging steeds heel wat geld gepaard. En nu mogen ze opnieuw enkele miljoenen in ontvangst nemen.

Deze keer is het middenvelder Abu Francis die de Vereniging verlaat. Hij maakt de overstap naar Toulouse, een Franse eersteklasser. Beide teams hebben de transfer officieel gecommuniceerd via de clubkanalen.

Francis levert 2,5 miljoen euro op

Met de transfer is een bedrag van om en bij de 2,5 miljoen euro gemoeid, bonussen inclusief. Opnieuw een mooie som, die het mogelijks opnieuw kan gaan investeren om de spelerskern een kwaliteitsinjectie te bezorgen.

Francis speelde exact 100 wedstrijden voor Groen-Zwart en kwam daarin drie keer tot scoren. Na drie seizoenen in Brugge kiest hij nu voor een avontuur in Frankrijk.

Terwijl we in de Jupiler Pro League komend weekend al aan speeldag drie toe zijn, is het nog even wachten voor Francis vooraleer de Ligue 1 aanvangt. Toulouse speelt zijn eerste competitiewedstrijd op 16 augustus tegen Nice.