Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

Anderlecht speelt donderdag zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Sheriff Tiraspol uit Moldavië. Het kan daarvoor wel niet rekenen op Ali Maamar. De flankverdediger is ziek.

Na de pijnlijke uitschakeling tegen het Zweedse Häcken moet Anderlecht nog twee voorrondes overleven om de groepsfase van de Conference League te behalen. De eerste opdracht is een dubbele confrontatie tegen Sheriff Tiraspol.

Een tweede blamage in evenveel voorrondes kunnen de Brusselaars zich niet veroorloven. Indien ze hun Moldavische opponent niet weten uit te schakelen, zal de recordkampioen niet te zien zijn in de League Phase van eender welke Europese competitie.

Ali Maamar is ziek

De heenwedstrijd wordt op donderdag afgewerkt in het eigen Lotto Park. Anderlecht kan voor die partij wel niet rekenen op Ali Maamar. De flankverdediger is ziek en maakt geen deel uit van de selectie.

Ter vervanging van Maamar zit Basile Vroninks in de selectie. Vroninks begon vorige week op het veld van Häcken nog aan de partij, maar na iets meer dan een half uur spelen werd hij vervangen door de toen nog gezonde Maamar.

Om 20u begint Anderlecht aan de heenwedstrijd tegen de Moldaviërs in de hoop een gunstige uitgangspositie af te dwingen. De terugwedstrijd staat volgende week donderdag op het programma, al is nog niet duidelijk waar die partij gespeeld zal worden.