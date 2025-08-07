Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

Dender speelt komende vrijdag zijn derde competitiewedstrijd op het veld van Sint-Truiden. Het gaat daarin op zoek naar een eerste zege van het seizoen, nadat ze eerder al twee keer gelijkspeelden.

Na het doelpuntenloze gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Cercle Brugge, behaalde Dender ook afgelopen weekend geen overwinning. Het slaagde er wel in om Standard op een 1-1 score te houden en schreef zo opnieuw een puntje bij.

Een prima resultaat op het veld van de Rouches, maar toch was niet iedereen helemaal gelukkig met de gang van zaken. Zo was David Hrncar toch behoorlijk teleurgesteld dat hij voor die wedstrijd op de bank was beland.

Daarover spreekt hij in Het Nieuwsblad. "Ik was compleet verrast en diep ontgoocheld", klinkt het bij de Slowaakse vleugelspeler van Dender in de aanloop naar de partij van komende vrijdag op het veld van SInt-Truiden.

Hrncar had niet verwacht uit de ploeg te vallen voor de wedstrijd op Standard: "Op de eerste speeldag hadden we de nul gehouden. Dan verwacht je niet dat er achterin gesleuteld wordt aan de ploeg", gaat de Slowaak verder.

Maar coach Vincent Euvrard zag dat dus anders en behaalde zijn gelijk door 1-1 te spelen op het veld van Standard. Of Hrncar voor wedstrijd nummer drie opnieuw zijn rentree zal maken in de ploeg van Dender, weten we vrijdag.

