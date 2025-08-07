Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd
Anderlecht blijft in het nieuwe seizoen alweer niet gespaard van blessureleed. Nadat Ilay Camara in zijn tweede match alweer voor een assist had gezorgd, moest hij nog voor het halfuur geblesseerd naar de kant.

Camara viel afgelopen weekend in tegen Cercle Brugge en zorgde daar al voor een heel goeie assist op Bertaccini om de wedstrijd te beslissen. Tegen Sheriff Tiraspol deed hij hetzelfde, voor het eerst als basisspeler. In minuut 17 gaf hij een heerlijke voorzet op Angulo, die in één tijd wist af te werken.

Maar even later was zijn wedstrijd weeral gedaan. Na een spurtje bleef hij op het veld liggen en op de bank wist iedereen hoe laat het was toen hij naar de dij greep. Diezelfde dij heeft hem immers al weken aan de kant gehouden in de voorbereiding.

Zware tegenslag

Camara werd direct gewisseld voor Degreef, maar het ontheil was dus al geschied. Besnik Hasi had woensdag nog gezegd dat hij maximaal 45 minuten aankon, maar dat liep dus slecht af. 

Camara kan een heel gevaarlijk wapen worden voor Anderlecht, want zijn snelheid is een enorme troef en zijn voorzetten van hoge kwaliteit.

Dat hij nu waarschijnlijk weer weken aan de kant staat, is een ferme tegenslag voor Besnik Hasi, die eerder al met ongeduld op zijn terugkeer zat te wachten.

Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Ilay Camara

