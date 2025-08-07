Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

Romelu Lukaku voelt zich goed in zijn vel bij Napoli. Onze landgenoot laat zich zelfs inspireren door de Gouden Bal.

De transfer van Romelu Lukaku naar Napoli is een succes geworden. Veel mensen hadden twijfel over onze landgenoot, maar hij heeft het tegendeel toch meer dan bewezen.

“Iedereen had me de afgelopen jaren afgeschreven en me de schuld had gegeven van allerlei zaken. Om dan op die manier te winnen, met een coach die ook werd afgeschreven na zijn periode bij Tottenham, dat was prachtig”, vertelt Big Rom in La Gazzetta dello Sport.

En Lukaku is nog lang niet uitgezongen. Van uitbollen wil hij zeker nog niet weten, ook al wordt de Italiaanse club zo goed als zeker zijn laatste grote opdracht voor hij terugkeert naar RSC Anderlecht.

Romelu Lukaku zit nog vol ambities

Want aan ambities geen gebrek bij Lukaku. Hij kijkt daarvoor zelfs naar wat Karim Benzema in zijn carrière op latere leeftijd nog wist te bereiken.

“Hij won zijn Gouden Bal pas na zijn 32ste, dus met de juiste mentaliteit is veel mogelijk. Dat bewijst LeBron James ook”, besluit Lukaku.