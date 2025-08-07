"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven
Foto: © photonews
KV Kortrijk degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League. Een fikse tegenvaller voor Brecht Dejaegere.

De degradatie uit de Jupiler Pro League is hard aangekomen bij Brecht Dejaegere. Er deden zelfs geruchten dat hij zou vertrekken bij KV Kortrijk.

“Tot op de eerste dag van onze terugkeer had ik het moeilijk om de knop om te draaien, omdat ik in eerste klasse wilde blijven voetballen”, geeft hij toe bij de Krant van West-Vlaanderen.

Maar wat hij zag bij KV Kortrijk heeft hem overtuigd om te blijven. De nieuwe structuur zal zijn vruchten afwerpen en is eerste klasse waardig, zo oordeelt Dejaegere.

Toch moet de ploeg snel weer promoveren. “Ik ben 34 en heb nog een jaar contract. Ik voel me goed. Al besef ik natuurlijk dat er in eerste klasse niet veel spelers ouder zijn dan ikzelf.”

Brecht Dejaegere blijft bij KV Kortrijk

Zijn verhaal doet denken aan dat van Jelle Vossen. Zo’n scenario, met kampioen worden en weer naar eerste klasse trekken, mag er zeker ook komen in Kortrijk.

Of KV Kortrijk de cirkel helemaal rond maakt, zoals Dejaegere vorig jaar zei, is toch niet meer zo heel erg zeker, zo besluit Dejaegere over zijn toekomst.

“In het voetbal kan alles snel veranderen, dus ik zeg nooit nooit. Maar ik ben hier nog altijd heel graag. Mijn liefde voor de club is groot. Als ik mijn verhaal hier op een mooie manier kan afsluiten, zou dat geweldig zijn.”

KV Kortrijk
Brecht Dejaegere

