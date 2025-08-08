📷 'Kink in de kabel: transfer naar Royal Antwerp FC gaat niet door'

De geplande overgang van de Braziliaanse middenvelder Guilherme naar Royal Antwerp FC gaat niet door. Dat melden diverse kranten zopas via hun verschillende kanalen.

Royal Antwerp FC hield meerdere constructieve gesprekken met de entourage van Guilherme. De speler legde zelfs zijn medische tests af bij The Great Old. Hij zou gehuurd worden, met een aankoopoptie in de deal.

Verschillende kranten melden nu dat de deal echter niet doorgaat. Wat de precieze oorzaak of reden is voor het plotse afspringen van de transfer is momenteel niet duidelijk.

Antwerp slaagde er deze week wel in de Japanse centrale verdediger Tsunashima binnen te halen. Ook de deal met de Saudische winger Al-Sahafi zou in orde komen.

Deal met Guilherme gaat niet door

Guilherme is momenteel actief in de Braziliaanse competitie bij Fortaleza. Hij moet nu uitkijken naar een nieuwe deal om zijn persoonlijke loopbaan verder uit te bouwen.

Of Antwerp nog op zoek gaat naar een nieuwe middenvelder is niet duidelijk. De transfermarkt is echter nog lang open, waardoor er wellicht nog een deal zal gevonden worden.