Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Terwijl op vrijdag al twee Challenger Pro League-wedstrijden op het programma staan, moet KV Kortrijk wachten tot zaterdag vooraleer het aan de competitie begint. Het trekt naar Deinze, waar ze het zullen opnemen tegen de RSCA Futures.

Na zeventien jaar Jupiler Pro League speelt KV Kortrijk komend seizoen een niveautje lager. Met een volledig nieuw elftal gaat het proberen om meteen terug te promoveren naar het hoogste niveau.

Niet alleen de spelerskern kreeg een metamorfose, er werd ook een nieuwe trainer aangesteld. Michiel Jonckheere verliet zijn rol als assistent bij Club Brugge om de Kortijkzanen te coachen in de Challenger Pro League.

Michiel Jonckheere kijkt uit naar competitiestart

De eerste opdracht voor Jonckheere bij Kortrijk is een uitwedstrijd tegen de RSCA Futures komende zaterdag. "Het is tijd dat het begint. We zijn er fysiek en mentaal klaar voor", klinkt het bij de nieuwe coach van Kortrijk op de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd.

Wat hij verwacht van die eerste wedstrijd, vindt Jonckheere moeilijk in te schatten: "Het is uitkijken welke ploeg je tegenover je krijgt. Als er enkele jongens van de A-kern afzakken, krijgt zo'n beloftenteam meteen een enorme kwaliteitsinjectie."

Jonckheere moest als nieuwe coach ook een resem nieuwe spelers implementeren: "Maar zelfs indien er vijftien jongens waren gebleven, had ik nog altijd geopteerd om anders te gaan voetballen. Het zou sowieso aanpassen geweest zijn."

Of Jonckheere en KV Kortrijk er meteen zullen staan, weten we zaterdag in de vooravond. De partij tegen de Futures begint om 16u.