Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Andi Zeqiri probeert deze zomer een nieuwe club te vinden om Genk te verlaten. De Zwitserse aanvaller werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Standard Luik, maar keerde na afloop van zijn uitleenbeurt terug naar de Limburgse club.

De afgelopen twee seizoenen leek Zeqiri telkens pas op het einde van de transferperiode duidelijkheid te krijgen. In september 2023 kwam hij over van Brighton naar Genk, een jaar later volgde zijn uitleenbeurt aan Standard. Daar scoorde hij tien keer in alle competities, wat indruk maakte.

Toch kwam een definitieve doorstart in Luik er niet, vooral door het hoge salaris en het feit dat de nieuwe clubleiding de optie op aankoop niet kon lichten. Zeqiri had gehoopt zijn avontuur aan de Maas voort te zetten, maar dat bleek niet haalbaar.

Individueel trainen

Terug in Genk begon hij aan de voorbereiding, maar al snel bleek dat hij niet in de plannen van trainer Thorsten Fink past. Zeqiri speelde geen enkele minuut in de voorbereiding en zat niet bij de selectie van de eerste twee competitiewedstrijden.

Zijn weken zijn nu verdeeld tussen trainen met de groep en individuele oefensessies, vaak in Brussel, om zijn conditie op peil te houden terwijl hij zoekt naar een nieuwe club, weet L'Avenir. Met nog een maand transferperiode lijkt hij echter rustig, in de hoop dat de situatie op het laatste moment verandert.

Een transfer is voor Zeqiri ook belangrijk met het oog op de komende WK-kwalificaties. Als Zwitsers international wil hij zich in de kijker spelen om mee te strijden voor een plaats op het wereldkampioenschap. Dit weekend kijkt hij mogelijk naar de ontmoeting tussen zijn twee (voormalige) clubs Genk en Standard.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (10/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Andi Zeqiri

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

12:00
Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10
Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

12:00
Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

11:50
Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

09:30
Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

11:30
Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

11:00
2
Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

09:44
8
Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

10:50
Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

10:30
2
Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

07:20
Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08:40
1
Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

09:00
2
Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08:00
2
Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

08:20
"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

07:00
1
Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

07:40
1
Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

07:10
4
📷 OFFICIEEL Standard legt nieuwe aanvaller voor drie seizoenen vast

📷 OFFICIEEL Standard legt nieuwe aanvaller voor drie seizoenen vast

20:20
Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

06:30
1
Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

06:00
4
Geen goed nieuws bij KRC Genk: sterkhouder enkele weken buiten strijd

Geen goed nieuws bij KRC Genk: sterkhouder enkele weken buiten strijd

19:00
2
Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

23:00
2
Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

22:46
Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen

Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen

21:40
3
"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

22:30
OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

21:20
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

21:53
'Club Brugge gaat strijd aan met Manchester United voor aanvallend toptalent'

'Club Brugge gaat strijd aan met Manchester United voor aanvallend toptalent'

22:00
De jongste basisspeler in de Jupiler Pro League maakt indruk: Ajax afwijzen was een goeie zaak

De jongste basisspeler in de Jupiler Pro League maakt indruk: Ajax afwijzen was een goeie zaak

20:40
2
Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

17:40
2
Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

20:50
Thibaut Courtois én Matz Sels maken kans op hele mooie prijs

Thibaut Courtois én Matz Sels maken kans op hele mooie prijs

21:00
🎥 Hij toont meteen zijn visitekaartje: Franjo Ivanovic al beslissend bij nieuwe werkgever Benfica

🎥 Hij toont meteen zijn visitekaartje: Franjo Ivanovic al beslissend bij nieuwe werkgever Benfica

20:00
🎥 OFFICIEEL Union SG breekt contract van Fedde Leysen open

🎥 OFFICIEEL Union SG breekt contract van Fedde Leysen open

19:20
Vanhaezebrouck is duidelijk welke vertrekker Club Brugge het meest mist: "Niemand van dat niveau"

Vanhaezebrouck is duidelijk welke vertrekker Club Brugge het meest mist: "Niemand van dat niveau"

19:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd" YoniVL YoniVL over Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien jawaddedadde jawaddedadde over Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem Essevee for ever Essevee for ever over Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin" GertjeFCB GertjeFCB over Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen cartman_96 cartman_96 over 'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los' mr Z mr Z over Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven" Jp Peeters Jp Peeters over Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd Luf Luf over Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved