Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Andi Zeqiri probeert deze zomer een nieuwe club te vinden om Genk te verlaten. De Zwitserse aanvaller werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Standard Luik, maar keerde na afloop van zijn uitleenbeurt terug naar de Limburgse club.

De afgelopen twee seizoenen leek Zeqiri telkens pas op het einde van de transferperiode duidelijkheid te krijgen. In september 2023 kwam hij over van Brighton naar Genk, een jaar later volgde zijn uitleenbeurt aan Standard. Daar scoorde hij tien keer in alle competities, wat indruk maakte.

Toch kwam een definitieve doorstart in Luik er niet, vooral door het hoge salaris en het feit dat de nieuwe clubleiding de optie op aankoop niet kon lichten. Zeqiri had gehoopt zijn avontuur aan de Maas voort te zetten, maar dat bleek niet haalbaar.

Individueel trainen

Terug in Genk begon hij aan de voorbereiding, maar al snel bleek dat hij niet in de plannen van trainer Thorsten Fink past. Zeqiri speelde geen enkele minuut in de voorbereiding en zat niet bij de selectie van de eerste twee competitiewedstrijden.

Zijn weken zijn nu verdeeld tussen trainen met de groep en individuele oefensessies, vaak in Brussel, om zijn conditie op peil te houden terwijl hij zoekt naar een nieuwe club, weet L'Avenir. Met nog een maand transferperiode lijkt hij echter rustig, in de hoop dat de situatie op het laatste moment verandert.

Een transfer is voor Zeqiri ook belangrijk met het oog op de komende WK-kwalificaties. Als Zwitsers international wil hij zich in de kijker spelen om mee te strijden voor een plaats op het wereldkampioenschap. Dit weekend kijkt hij mogelijk naar de ontmoeting tussen zijn twee (voormalige) clubs Genk en Standard.