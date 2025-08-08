Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Sint-Truiden heeft zijn start in de Jupiler Pro League niet gemist. Met een vier op zes staat het zowaar op de derde plaats in de rangschikking. Vrijdagavond opent het de derde speeldag met een thuiswedstrijd tegen Dender.

Op vrijdag beginnen Sint-Truiden en Dender aan de derde speeldag van het Jupiler Pro League-seizoen. Terwijl Dender nog niet kon winnen, zijn de Limburgers uitstekend gestart met een zege tegen KAA Gent en een gelijkspel op het veld van Sporting Charleroi.

De Kanaries staan daardoor op de derde plaats te pronken. Mits een zege tegen Dender kunnen de troepen van Wouter Vrancken zowaar (tijdelijk) naar de kop van de rangschikking springen.

Mogelijks maakt nieuwe spits Keisuke Goto zijn eerste minuten voor STVV. De Japanners speelt het komende seizoen voor Sint-Truiden op huurbasis van Anderlecht. Vrancken is blij met de komst van de aanvaller.

Dat vertelde hij op de persconferentie in aanloop naar de partij tegen Dender: "Hij is nog jong, maar heeft wel kwaliteiten. Net omdat hij zo jong is, kan hij veel progressie maken. Bertaccini kwam ook van ver toen hij bij ons toekwam."

Aan de aftrap hoeven we Goto waarschijnlijk nog niet te verwachten. De spits trainde donderdag pas voor de eerste keer mee met de groep. Maar een invalbeurt zit er misschien wel in. Wordt hij de nieuwe spits nummer één bij Sint-Truiden?