Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck is duidelijk voor clash met Anderlecht: "Ik geef ons 30% kans"

Zulte Waregem begon pover aan het seizoen en staat voor een zware trip naar Anderlecht. Coach Sven Vandenbroeck ziet vooral het mentale aspect als sleutel om iets te halen in Brussel.

Promovendus Zulte Waregem begon met een 1 op 6 aan de competitie. Afgelopen weekend werd met 3-1 verloren op het veld van KVC Westerlo. Daar kon worden vastgesteld dat het toch nog een heel pak beter moet.

Dit weekend gaat Essevee op bezoek bij Anderlecht. Sven Vandenbroeck blikte al even vooruit. "Als we goed kunnen beginnen, met een beetje geloof in eigen kunnen, geef ik ons 30% kans om er iets te halen" zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat moet je ook jezelf opleggen, anders ga je gewoon verdedigen. Je moet toch proberen om zelf iets te creëren, waardoor je 30% kans haalt. Je moet er in geloven. Donderdag na de Europese match van Anderlecht had ik het er op de terugweg nog over met mijn assistent. Hoe moeten we onze groep voorbereiden op een uitverkocht stadion?", gaat de trainer verder.

Het gaat dus vooral om het mentale aspect bij Zulte Waregem. Tegen Anderlecht mag de club niet opnieuw na één minuut op achterstand komen. "Hoe begin je aan die wedstrijd? Hoe bezorg je iedereen het geloof dat we daar iets kunnen gaan doen?"

"Jelle Vossen, Anton Tanghe en Lukas Willen hebben al geproefd van dit niveau, maar één van hen had het al moeilijk in Westerlo. We zullen dan ook allicht meer individuele gesprekken dan voorheen inplannen", besluit Vandenbroeck.