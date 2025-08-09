"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

Beerschot start het seizoen in 1B met een knappe comeback tegen Seraing: Van den Eynden en Brahic zorgden in de slotfase voor een 1-2 zege na een achterstand.

Beerschot degradeerde na één seizoen in de Jupiler Pro League alweer naar de Challenger Pro League. Vrijdag speelde de club zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Die werd al meteen enorm spannend.

De Kielse Ratten kwamen in de tweede helft, iets na het uur, op achterstand tegen Seraing. In de slotfase gingen ze erop en erover. Bas Van den Eynden en Ensar Brahic scoorden de 1-1 en de 1-2.

"We hebben er op getraind om Bas naar voren te sturen en zo met diagonale ballen de druk te verhogen op het blok van de thuisploeg. Ook voor Ensar is het prachtig dat hij zijn eerste goal voor Beerschot weet te scoren", vertelde coach Mo Messoudi over de comeback bij Gazet van Antwerpen.

Zo'n knappe comeback meteen aan het begin van het seizoen kan alleen maar goed zijn voor het vertrouwen. Messoudi weet wel dat zijn ploeg het nog vaker moeilijk zal krijgen.

"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd voor 1B en er zullen weinig wedstrijden zijn die we makkelijk zullen winnen. Vanavond viel het kwartje voor ons aan de juiste kant", besluit de trainer.

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 20:00 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 20:00 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains

