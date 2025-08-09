KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

KRC Genk reist zondag naar Sclessin voor de derby tegen Standard. Coach Thorsten Fink blijft rustig en benadrukt dat het spelpeil belangrijker is dan de punten in deze fase van het seizoen.

KRC Genk trekt zondagavond naar Sclessin. De Limburgers nemen het dan op tegen Standard in wat een mooie derby moet worden. Het is misschien nog wat vroeg om van druk te spreken, maar een overwinning is meer dan welkom bij Genk.

"Maar laat ons geduldig zijn", zegt coach Thorsten Fink op zijn persconferentie volgens Het Belang van Limburg. "Op zich is de puntenwinst nu iets minder belangrijk dan tijdens de play-offs."

En daar heeft hij gelijk in. De Duitser kan er na vorig seizoen perfect over meespreken. "We willen ons comfortabel bij de eerste vier scharen. Daarvoor heb je een goed gevoel nodig. Dat kunnen we al putten uit de manier waarop we voetballen", gaat Fink verder.

"Ik ben na twee speeldagen helemaal niet ongerust. Integendeel. Er is niet de minste reden om te twijfelen als je ziet welk voetbal we hebben gebracht tegen zowel Club Brugge als Antwerp. Houden we dit aan, dan zullen de overwinningen automatisch volgen."

"En dat zou deze jonge groep dan weer veel vertrouwen schenken. Dat moet ons zeker helpen tijdens de belangrijke eerste Europese wedstrijden, waarschijnlijk tegen Lech Poznan", besluit Fink.