Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern
Beerschot leek op bezoek bij Seraing al meteen op weg naar duur puntenverlies in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. In het slot van de wedstrijd liep het echter alsnog helemaal goed.

Beerschot degradeerde na één seizoen in de Jupiler Pro League alweer naar de Challenger Pro League en is zo de voorbije jaren aan een ongeziene jojo bezig. 

Tevreden coach Messoudi

In het nieuwe seizoen zijn ze tegen Seraing meteen begonnen met een knappe comeback en een 1-2 overwinning. De eerste drie punten zijn op die manier dus meteen binnen. 

Bas Van den Eynden was van belang met de gelijkmaker, terwijl Ensar Brahic voor de overwinning zorgde. "We hebben er op getraind om Bas naar voren te sturen en zo met diagonale ballen de druk te verhogen op het blok van de thuisploeg", klonk het achteraf in Gazet van Antwerpen.

Weinig wisselmogelijkheden voorin

Mo Messoudi was een tevreden coach, zoveel is duidelijk. Al zag hij ook meteen een ferm werkpuntje naar de toekomst toe. Voorin moet er namelijk nog wel wat kwaliteit bij.

“Het is jammer dat we Bas vooraan hebben moeten zetten, want we hadden vanavond weinig wisselmogelijkheden voorin", aldus nog Messoudi.  Vula was nog niet speelgerechtigd, Guendouz ontbrak ook in de selectie.  

Seraing
K Beerschot VA
Mohamed Messoudi

"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

09:30
LIVE Tzolis mept Cercle tegen het canvas met snelle 2-0 Live

17:27
Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

17:00
Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

16:30
Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

16:15
Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

16:00
Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanakan van 1B"

15:30
Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

15:00
Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

14:30
De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

14:00
Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

13:30
Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

13:15
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

13:00
Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

12:15
KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

12:20
Ivan Leko: "Niet voor niets kampioen"

11:40
Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

12:00
Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

11:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

10:30
Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

10:45
Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

11:00
Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

10:30
Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

10:30
🎥 Beerschot zorgt voor ongelofelijke ontknoping op Seraing, ook Jong KAA Gent in actie

22:00
LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?

09:45
Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt"

08:00
LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel

09:10
Anderlecht houdt adem in voor Ilay Camara

09:00
Thorsten Fink bevestigt knappe transfer KRC Genk

08:40
Eden Hazard legt uit waarom hij vroeger niet naar Anderlecht trok

08:20
Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

07:50
"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

07:40
STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

07:20
Johan Boskamp spreekt klare taal over de Europese zeges van Club Brugge en Anderlecht

07:00
OFFICIEEL Lierse haalt nieuwe aanvaller in de Jupiler Pro League

06:30
Ryotaro Ito schiet STVV tegen FC Dender naar de koppositie in de Jupiler Pro League

22:47

