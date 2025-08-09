Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

Beerschot leek op bezoek bij Seraing al meteen op weg naar duur puntenverlies in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. In het slot van de wedstrijd liep het echter alsnog helemaal goed.

Beerschot degradeerde na één seizoen in de Jupiler Pro League alweer naar de Challenger Pro League en is zo de voorbije jaren aan een ongeziene jojo bezig.

Tevreden coach Messoudi

In het nieuwe seizoen zijn ze tegen Seraing meteen begonnen met een knappe comeback en een 1-2 overwinning. De eerste drie punten zijn op die manier dus meteen binnen.

Bas Van den Eynden was van belang met de gelijkmaker, terwijl Ensar Brahic voor de overwinning zorgde. "We hebben er op getraind om Bas naar voren te sturen en zo met diagonale ballen de druk te verhogen op het blok van de thuisploeg", klonk het achteraf in Gazet van Antwerpen.

Weinig wisselmogelijkheden voorin

Mo Messoudi was een tevreden coach, zoveel is duidelijk. Al zag hij ook meteen een ferm werkpuntje naar de toekomst toe. Voorin moet er namelijk nog wel wat kwaliteit bij.

“Het is jammer dat we Bas vooraan hebben moeten zetten, want we hadden vanavond weinig wisselmogelijkheden voorin", aldus nog Messoudi. Vula was nog niet speelgerechtigd, Guendouz ontbrak ook in de selectie.