"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

La Louvière speelt momenteel tegen Charleroi. De bezoekende supporters spreken schande over de organisatie in La Louvière.

Al bij de wedstrijd tegen Standard zorgde het veiligheidsplan van RAAL en de stad La Louvière voor opschudding, na klachten van de Luikse supporters. De Rouches betreurden het beperkte aantal supportersbussen dat toestemming kreeg om naar Henegouwen af te reizen.

Ook de wedstrijd van vandaag tegen Charleroi krijgt zijn deel negatieve commentaren van de bezoekers. Naast het al veelbesproken beperkte bezoekersvak, ligt nu vooral het veiligheidsplan rond het stadion onder vuur.

Klachten over ontvangst in La Louvière

RAAL moet nog wennen aan zijn nieuwe stadion “Een stadion met nul ontvangst voor bezoekers in 1A. Parkeerproblemen, met al een ongeval. Belachelijke doorstroming. Geen enkele organisatie,” klagen de Storm Ultras, die lange tijd vastzaten achter een hek.

“De uitgangen zijn slechts 1,40 meter breed. Slechts twee scanners om tickets te controleren, wat enorm veel tijd kost. Schaam je, bestuur van deze club. Schaam je voor dit veiligheidsplan dat maar één ding doet: de spanning domweg verhogen,” schrijven ze.

De post op sociale media kan je hieronder lezen. Het belooft alvast voor de andere ploegen die richting La Louvière moeten trekken om hun competitiewedstrijd af te werken.