De waarheid rond Nicolas Frutos
Foto: © photonews

Nicolas Frutos is een van de vele sleutelfiguren die hebben bijgedragen aan de terugkeer van RAAL La Louvière naar de Jupiler Pro League. Een rol die hem in staat stelt om volledig tot bloei te komen.

In de stad van de Wolven draagt Nicolas Frutos niet langer bij als coach, maar als Directeur Voetbal. De Argentijn bekleedt de positie van Technisch Directeur, verantwoordelijk voor alle teams, van de jeugd tot het Eerste Elftal en zelfs de Dames... "Die trouwens, ik geef het toe, mijn favoriete team zijn", glimlacht hij op RTBF.

"Voor de rest ben ik de bewaker van het sportieve project van de club: dat elk element van de club past in het project van continue vooruitgang, met vastgestelde waarden. Met de promotie zijn mijn verantwoordelijkheden ook uitgebreid naar rekrutering en het selecteren van het eerste elftal, in samenwerking met David Verwilghen (sportief directeur). Ik hou van mijn baan: ik zie mezelf momenteel niets anders doen dan wat ik hier doe", vervolgt hij.

Een langetermijnproject

Zozeer zelfs dat hij niet meer terugkeert naar coaching? "Ik zie mezelf helemaal niet meer als trainer: ik zie mijn toekomst veel meer in een rol als organisatorisch manager. Op dit moment denk ik dat ik daarin veel sterker ben: hoe kan ik mijn club en de organisatie helpen, hoe kan ik op lange termijn bijdragen in plaats van me te focussen op het resultaat van een wedstrijd. Mijn passie is overtuigen."

"Maar dat betekent niet dat ik nooit meer coach zal zijn... Je mag nooit nooit zeggen. Overigens heb ik veel meer genoten van mijn carrière als coach dan als speler. Maar ik heb geen behoefte meer aan die instabiliteit", nuanceert Frutos.

De voormalige Anderlecht-speler wil vooral continuïteit: "Elke 6 maanden veranderen clubs van koers: van een balbezittende coach naar een coach die overgangen wil, spelen met jongeren en dan plotsklaps kiezen voor meer ervaren versterkingen. Dus als coach, houd je het 3 maanden vol? 6 maanden? Een jaar? Dat is niets voor mij."

