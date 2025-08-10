Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Charleroi heeft een smakeloze wedstrijd gespeeld bij RAAL. Isaac Mbenza was erg teleurgesteld toen hij met ons kwam praten na afloop.

Al vanaf de eerste minuten werd Charleroi overweldigd door de niet-aflatende inzet van RAAL. Het initiatief lag aan de overkant, maar leidde niet tot echte dreiging. Charleroi was niet in staat om te reageren, noch tijdens het open spel, noch bij standaardsituaties. La Louvière won verdiend.

"Over het algemeen kun je in een nederlaag altijd wel iets positiefs vinden. Vandaag was dat er niet het geval", zegt Isaac Mbenza bij ons. "We misten vandaag maturiteit, we speelden als kinderen. Dat is een professionele fout. We probeerden op een manier te spelen die niet van ons was. We gingen heel slecht om met hun snelle omschakelingen."

Volgend weekend volgt de match tegen Antwerp al. "Gelukkig kunnen we ons volgende week altijd herpakken. We moeten reageren, voor deze club, voor de supporters, voor deze groep. Of het al een op een verplichte zege aankomt? Nee. Maar ons ware gezicht tonen, dat wel. We moeten onze waarden en principes terugvinden voordat we aan de drie punten denken."

De nederlaag van vandaag zal waarschijnlijk sporen nalaten in de kleedkamer: "Fysieke omstandigheden door Europees voetbal zijn excuses. Vandaag was het een mentaliteitsprobleem. We deden niet wat de coach van ons had gevraagd. RAAL is een ploeg die wil vechten. Vandaag wilden zij meer dan wij, en dat is onaanvaardbaar."

Mbenza wil geen excuses zoeken, zoals voor de afwezigheid van Nikola Stulic: "Nee, Anthony (Descotte) deed wat we van hem verwachtten. Het is niet makkelijk om na twee jaar uitgeleend te zijn, zo maar terug te komen en meteen te starten. Hij liet ons diep gaan spelen, maar je kunt niet verwachten dat hij wonderen verricht als het achter hem niet werkt."