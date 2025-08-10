Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

Vandaag staat het duel tussen Standard en Genk op de agenda in de Jupiler Pro League. Beide ploegen hebben de drie punten meer dan nodig.

Standard wil een nieuwe weg inslaan. De wedstrijd tegen KRC Genk is dan ook van cruciaal belang voor de Rouches om een volgende stap te zetten in de juiste richting.

“Ik vind het al minstens twee seizoenen lang heel erg rustig rond en over de traditieclub uit de Vurige Stede”, zegt Imke Courtois aan De Zondag. De analiste verwacht duidelijk iets van Standard.

Pakt KRC Genk zijn eerste driepunter tegen Standard?

“De stabiliteit en continuïteit waren soms zoek, maar je kreeg altijd intensiteit en passie in de plaats. En nu, stilte voor de storm? Of een middenmoter die niet van plan is om commotie te maken?”, vraagt ze zich af.

Met 4 op 6 tegen La Louvière en Dender miste Rednic zijn start niet. Dat kan je van Genk wel zeggen na de 1 op 6 tegen Antwerp en Club Brugge, al stelden ze voetballend niet teleur.

“Genk heeft dan wel maar één puntje gesprokkeld, de spelers maakten een goeie indruk tegen Brugge en probeerden de bal doorheen de bus van Antwerpen te spelen. Genk stelt niet snel teleur”, is de analiste heel erg duidelijk.