🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

KV Kortrijk heeft op de openingsspeeldag van de Challenger Pro League gewonnen. Het klopte de RSCA Futures met 1-3.

KV Kortrijk degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League. Het kwam in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op achterstand tegen RSCA Futures.

De bezoekers scoorden echter nog drie keer en pakten een verdiende overwinning. Ook Jellert Van Landschoot wist een doelpuntje te scoren voor KV Kortrijk.

“Het is een fantastisch gevoel om meteen die drie punten te pakken”, vertelt Van Landschoot aan Het Laatste Nieuws. “Een openingsmatch is nooit eenvoudig. Die snelle tegengoal was een domper, maar we hebben de moed niet laten zakken en dat heeft geloond.”

Van Landschoot even terug in Deinze

Volgens Van Landschoot was het een oververdiende overwinning. De match werd trouwens afgewerkt in Deinze, waar hij verschillende seizoenen speelde.

“Ik heb hier schitterende momenten beleefd. Het was leuk om terug te zijn, maar het deed natuurlijk eveneens een beetje pijn”, reageert hij op de terugkeer naar het vertrouwde stadion.

De goals van KV Kortrijk waren alvast heel mooi. Ook het doelpunt van Van Landschoot was een pareltje. Alle goals kan je in onderstaand filmpje bekijken.