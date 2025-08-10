🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk heeft op de openingsspeeldag van de Challenger Pro League gewonnen. Het klopte de RSCA Futures met 1-3.

KV Kortrijk degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League. Het kwam in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op achterstand tegen RSCA Futures.

De bezoekers scoorden echter nog drie keer en pakten een verdiende overwinning. Ook Jellert Van Landschoot wist een doelpuntje te scoren voor KV Kortrijk.

“Het is een fantastisch gevoel om meteen die drie punten te pakken”, vertelt Van Landschoot aan Het Laatste Nieuws. “Een openingsmatch is nooit eenvoudig. Die snelle tegengoal was een domper, maar we hebben de moed niet laten zakken en dat heeft geloond.”

Van Landschoot even terug in Deinze

Volgens Van Landschoot was het een oververdiende overwinning. De match werd trouwens afgewerkt in Deinze, waar hij verschillende seizoenen speelde.

“Ik heb hier schitterende momenten beleefd. Het was leuk om terug te zijn, maar het deed natuurlijk eveneens een beetje pijn”, reageert hij op de terugkeer naar het vertrouwde stadion.

De goals van KV Kortrijk waren alvast heel mooi. Ook het doelpunt van Van Landschoot was een pareltje. Alle goals kan je in onderstaand filmpje bekijken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
RSCA Futures
Jellert Van Landschoot

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Lammens

12:30
'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

12:30
1
Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde" Reactie

Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde"

11:45
1
Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

11:30
DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

09:30
9
Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

11:00
LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

11:00
LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

10:26
Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven Reactie

Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven

10:15
De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

10:30
1
Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

10:00
1
Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

18:03
1
'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

21:10
Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

09:00
'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

08:40
Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco? Analyse

Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco?

08:00
📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

08:20
8
Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

07:00
Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

06:30
Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

06:00
"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

23:40
8
David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

23:20
1
Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

22:41
Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

23:00
CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

22:02
4
Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

22:30
3
Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

21:30
Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

21:40
9
🎥 KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen Reactie

🎥 KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen

21:13
Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

21:20
Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

21:00
Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

20:12
Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

20:30
6
Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xabi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xabi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

20:00
3
🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder Reactie

🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder

19:15
🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

19:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-2 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 2-0 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 16:00 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Paa'ke Paa'ke over Westerlo - KV Mechelen: -1 Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League BlueWhiteSky BlueWhiteSky over "Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in Dantie Dantie over 🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn" TIGERMANIA TIGERMANIA over CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans Frosties Frosties over 'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd' Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief" Green kill Green kill over Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde" Johnnie Walker Johnnie Walker over Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog" FranskeVRooij FranskeVRooij over 📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved