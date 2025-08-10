🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

La Louvière heeft zijn eerste driepunter in de Jupiler Pro League beet. Het won zondagmiddag met het kleinste verschil van Sporting Charleroi.

De wedstrijd kwam traag op gang, met twee verzorgingen in nauwelijks vijf minuten tijd voor spelers van La Louvière. Mendy zorgde voor het eerste grote gevaar, maar zijn bal spatte uiteen op de lat.

La Louvière bleef op zoek gaan naar de openingsgoal en werd daarvoor beloond. Op het kwartier kon niemand bij een voorzet van Pau. Camara werkte de bal in eigen doel. De eerste goal van La Louvière in de Jupiler Pro League is dan wel een owngoal.

Halverwege de eerste helft werd het spel stilgelegd voor een drankpauze. Tien minuten voor de rust was er een heet standje voor het doel van Charleroi. Camara duwde Liongola in de rug, maar geen penalty volgens de ref en ook de VAR komt niet tussen.

Eerste zege voor La Louvière

Na de rust scoorde La Louvière een tweede keer, maar het doelpunt van Guindo wordt afgekeurd. Op de beelden is duidelijk te zien dat het om buitenspel gaat.

Met enkele wissels probeerde Rik De Mil het tij te keren voor Charleroi, maar dat bracht maar weinig verandering in het spelbeeld. Charleroi voerde de druk op en nam risico’s, waardoor La Louvière op de counter nog wat probeerde tegen te prikken.