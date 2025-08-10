Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

Er is al maanden best wat speculatie rond het aanvallend compartiment van Liverpool. Zou Salah blijven of vertrekken? Uiteindelijk is het Darwin Nuñez die naar de woestijn trekt.

De toekomst van Mo Salah was eveneens een tijdje onzeker, tot de Egyptenaar in april zijn handtekening zette onder een contractverlenging tot 2027. Dat was uiteraard uitstekend nieuws voor de Liverpool-fans die hopen dat hun favoriete ploeg zich dit seizoen weer als een doelpuntenmachine zal presenteren. Nu is het vertrek van Nuñez wel een feit.

"Liverpool FC kan bevestigen dat Darwin Nuñez een permanente transfer maakt naar Al-Hilal", klinkt het op de website van de Engelse kampioen. "De passage van de Uruguayaan bij de Reds komt na drie seizoenen tot een einde, nadat hij zijn transfer naar de ploeg uit Saoedi-Arabië gefinaliseerd heeft." Hij ruilt het rode shirt voor een blauw exemplaar.

Nuñez prijzenpakker bij Liverpool

Nuñez maakte in zijn drie seizoenen bij Liverpool een wisselvallige indruk. Van een totale doorbraak kan dus niet gesproken worden, maar vergis u niet: hij heeft heel wat doelpunten gemaakt voor Liverpool. In totaal waren dat er 40 en hij deed er ook nog eens 26 assists bij. Hij won bij Liverpool de titel, de League Cup en de Community Shield.

Liverpool FC can confirm Darwin Nunez has completed a permanent transfer to Al-Hilal, subject to international clearance.



Everybody at the club would like to thank Darwin for his contributions and wish him and his family all the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

Er zou met de transfer een bedrag gemoeid zijn van zo'n 53 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan de 85 miljoen euro die Liverpool op tafel legde om hem drie jaar geleden weg te lokken bij Benfica. Het was een utopie om nog een transferbedrag te versieren dat in de buurt kon komen van het bedrag dat Liverpool zelf betaalde.

Al-Hilal kijkt uit naar vieringen Nuñez

Bij Al Hilal heten ze Nuñez welkom op de officiiële kanalen. Ze kijken er bij de Saoedische club vooral naar uit om de kenmerkende viering van de Uruguayaan na het scoren van een doelpunt van nabij te zien. Er worden ook foto's gedeeld van het moment waarop Nuñez zijn handtekening zette onder zijn ongetwijfeld lucratieve contract.