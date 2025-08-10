'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2486

Ricardo Sa Pinto is aan de slag als coach van de Iraanse club Esteghlal. Hij toont interesse in Moussa Djenepo.

Sinds zijn tijd in Luik is de selectie van Standard behoorlijk veranderd. Maar er is toch nog een speler die Ricardo Sa Pinto kent bij de Rouches: Moussa Djenepo. De Malinees staat meer dan ooit op het punt te vertrekken na zijn uitleenbeurt in de Turkse competitie.

Hij is niet meer dezelfde als de speler die onder leiding van de Portugese coach een geweldige indruk maakte. Zijn zeer moeilijke periode bij Southampton en meerdere blessures hebben zijn carrière tot stilstand gebracht. Vandaag wil Standard absoluut van hem af, met nog een jaar te gaan op zijn contract.

En dat komt goed uit, aangezien Sa Pinto nog steeds in hem gelooft. Het was immers de coach met een net zo'n vurig karakter als de hel van Sclessin die zijn carrière in Europa lanceerde. Dit zou de weg kunnen openen naar Esteghlal voor Djenepo.

Djenepo en Sa Pinto herenigd?

Volgens Le Soir staat Djenepo op het verlanglijstje van Esteghlal en Ricardo Sa Pinto. De Portugese coach heeft nog steeds verse krachten nodig om de populairste club in de Iraanse competitie te laten schitteren en Djenepo zou zijn doelwit zijn.

Als de interesse concreet wordt, zou Sa Pinto een grote dienst bewijzen aan zijn voormalige club. Hij zou ook de carrière van een speler die de afgelopen seizoenen in het slop zat weer kunnen doen opleven. Hoewel de zaak nog in een vroeg stadium verkeert, kan de samenwerking vonken doen overslaan.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

