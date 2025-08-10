Reactie Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charleroi heeft een rampzalige prestatie geleverd tegen RAAL La Louvière. Rik De Mil heeft geen blad voor de mond genomen tijdens de persconferentie. Hij was dan ook bijzonder ontgoocheld door de nederlaag in de Henegouwse derby.

Na een 1-0 nederlaag hebben coaches soms (of zelfs vaak) de neiging om te zeggen dat een punt verdiend zou zijn geweest. Maar Rik De Mil had de helderheid om dat niet te doen na de wedstrijd tegen RAAL La Louvière. Het is nu eenmaal een feit dat zijn team niet veel kon opeisen na zo'n prestatie.

Proficiat aan La Louvière, maar ...

"Proficiat aan RAAL, hun overwinning was verdiend. Ze hadden meer honger dan wij, ze waren sterker in de duels en de tweede ballen. Over het algemeen toonden ze meer kwaliteit dan wij. We waren erg teleurgesteld in de rust, we probeerden te reageren maar dat lukte niet direct", legde de coach van de Zebra's uit.

"We moeten ook kijken waarom we zo begonnen zijn, ik had mijn team nog niet op zo'n manier zien starten. De mentaliteit was top in de eerste wedstrijden van het seizoen, ik weet niet waarom die er vandaag niet was, ik weet niet of het fysiek of mentaal was", vervolgde hij.

Een selectie die nog versterkt moet worden

Zijn woorden zijn krachtig: "In de competitie was het de zwakste eerste helft die ik heb gezien sinds ik bij Charleroi ben, op alle fronten van het spel. Als we zo'n moment nodig hebben om te reageren voor de rest van het seizoen, dan neem ik dat als een les, ook al is het moeilijk. Ik wil niet te veel over mijn spelers praten, ik wil eerst met hen praten. Ik ben coach, ik zal de kritiek op mij nemen: ik kan niet zeggen dat ik veel positiefs kon vinden."

Op het veld van de Easi Arena is Charleroi hard onderuit gegaan: "We moeten nederig zijn. We zijn een team dat totaal anders is dan dat van vorig seizoen. Het doel is om opnieuw de Europe Play-offs te halen en te groeien gedurende het seizoen om aan het einde iets groots te bereiken. Maar we zijn daar ver van verwijderd, we moeten de basisprincipes opnieuw oppakken."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
La Louvière
Rik De Mil

Meer nieuws

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

17:35
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
3
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

15:28
Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Reactie

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

21:14
2
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Analyse

Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

21:10
2
'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

21:20
"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

14:03
8
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Reactie

Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

20:15
1
Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

20:00
Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

19:30
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
7
Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

18:03
'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

17:30
Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

18:15
🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

16:43
15
📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

17:30
1
Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

17:50
RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

17:15
1
📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

17:00
🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

15:45
Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

16:30
📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

16:00
OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

15:50
'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

15:00
1
Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

14:30
1
Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

14:15
📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

13:30
8
Stijn Stijnen onthult gevoel na vorig seizoen: "Eén van de dieptepunten uit mijn carrière"

Stijn Stijnen onthult gevoel na vorig seizoen: "Eén van de dieptepunten uit mijn carrière"

13:50
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

13:05
'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp - OH Leuven: 3-1 joris--82 joris--82 over Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari PV6 PV6 over Anderlecht - Zulte Waregem: 2-3 Walter Baseggio Walter Baseggio over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover Walter Baseggio Walter Baseggio over Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Thoma888 Thoma888 over Standard - KRC Genk: 2-1 Noobjectivepress Noobjectivepress over Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Swakken Swakken over "Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière Swakken Swakken over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved