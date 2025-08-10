Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

Charleroi heeft een rampzalige prestatie geleverd tegen RAAL La Louvière. Rik De Mil heeft geen blad voor de mond genomen tijdens de persconferentie. Hij was dan ook bijzonder ontgoocheld door de nederlaag in de Henegouwse derby.

Na een 1-0 nederlaag hebben coaches soms (of zelfs vaak) de neiging om te zeggen dat een punt verdiend zou zijn geweest. Maar Rik De Mil had de helderheid om dat niet te doen na de wedstrijd tegen RAAL La Louvière. Het is nu eenmaal een feit dat zijn team niet veel kon opeisen na zo'n prestatie.

Proficiat aan La Louvière, maar ...

"Proficiat aan RAAL, hun overwinning was verdiend. Ze hadden meer honger dan wij, ze waren sterker in de duels en de tweede ballen. Over het algemeen toonden ze meer kwaliteit dan wij. We waren erg teleurgesteld in de rust, we probeerden te reageren maar dat lukte niet direct", legde de coach van de Zebra's uit.

"We moeten ook kijken waarom we zo begonnen zijn, ik had mijn team nog niet op zo'n manier zien starten. De mentaliteit was top in de eerste wedstrijden van het seizoen, ik weet niet waarom die er vandaag niet was, ik weet niet of het fysiek of mentaal was", vervolgde hij.

Een selectie die nog versterkt moet worden

Zijn woorden zijn krachtig: "In de competitie was het de zwakste eerste helft die ik heb gezien sinds ik bij Charleroi ben, op alle fronten van het spel. Als we zo'n moment nodig hebben om te reageren voor de rest van het seizoen, dan neem ik dat als een les, ook al is het moeilijk. Ik wil niet te veel over mijn spelers praten, ik wil eerst met hen praten. Ik ben coach, ik zal de kritiek op mij nemen: ik kan niet zeggen dat ik veel positiefs kon vinden."

Op het veld van de Easi Arena is Charleroi hard onderuit gegaan: "We moeten nederig zijn. We zijn een team dat totaal anders is dan dat van vorig seizoen. Het doel is om opnieuw de Europe Play-offs te halen en te groeien gedurende het seizoen om aan het einde iets groots te bereiken. Maar we zijn daar ver van verwijderd, we moeten de basisprincipes opnieuw oppakken."