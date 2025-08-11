El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

Brandon Morren vanuit Sclessin
El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"
Racing Genk leed zondag een pijnlijke 2-1 nederlaag bij Standard, ondanks 77% balbezit. El Ouahdi hekelt de dure fout achterin en de gemiste kansen.

Racing Genk moest zondagavond terug de bus op zonder punten. De Limburgers verloren met 2-1 van Standard, terwijl ze wel 77% balbezit hadden.

Vanop de stip kwam de thuisploeg op voorsprong. De strafschop volgde uit een fout die er nooit had moeten komen. "Het is een technische fout die we maken achteraan. Standard was nergens te vinden, en met zo'n doelpunt hebben ze dan toch vertrouwen gekregen", zei Zakaria El Ouahdi na afloop van de wedstrijd.

Tijdens de rust werd erover gepraat. El Ouahdi vertelt wat er gezegd werd. "Dat we achteraan niet zo'n domme fout moeten maken. Verder dat we gewoon moeten blijven controleren. In de eerste helft zijn ze buiten dat doelpunt bijna niet aan onze goal geweest."

Genk had, zoals eerder vermeld, 77% balbezit. "Ik dacht zelfs meer dan dat, wij hadden heel de tijd de bal. Het was net alsof wij thuis speelden", gaat de flankverdediger verder. Genk had meer met al dat balbezit moeten doen, en dat beseft hij ook.

"Als je hen gewoon in het begin afstraft, kunnen ze met eender welk plan afkomen en dan lukt het niet voor hen. Dat had het makkelijker gemaakt voor ons. Alleen lieten we dat na."

Nu zitten de Limburgers met een 1 op 9 na drie speeldagen. Van druk willen ze niet spreken, maar El Ouahdi geeft aan dat hij er wel zwaar aan tilt. "Ik persoonlijk wel, ik wel elke match winnen. We spelen wel goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat, en niet meer. Eén punt op drie wedstrijden, dat is niet genoeg voor mij."

