Minstens 30 miljoen euro? 'Rode Duivel in beeld om ploegmaat van CDK te worden'

Atalanta Bergamo onderzoekt de mogelijkheid om Diego Moreira over te nemen van RC Strasbourg. De flankaanvaller zou zo ploegmaat kunnen worden van Charles De Ketelaere.

Atalanta Bergamo is actief op de transfermarkt en heeft zijn vizier gericht op Diego Moreira, de 19-jarige vleugelspeler van RC Strasbourg. De club uit Bergamo wil zijn offensieve compartiment versterken en ziet in Moreira een geschikte kandidaat om de concurrentie op de flanken te verhogen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Atalanta bereid om diep in de buidel te tasten: de club zou tot 70 miljoen euro willen investeren in meerdere versterkingen, waaronder Moreira en Rodrigo Muniz van Fulham.

Moreira, die eerder uitkwam voor Benfica en Chelsea, staat bekend om zijn snelheid, dribbelvaardigheid en offensieve flair. Zijn profiel sluit aan bij de tactische noden van Atalanta, dat mikt op een flexibele aanvalslinie met ruimte voor individuele actie.

Diego Moreira op weg naar Atalanta Bergamo?

De aanwezigheid van landgenoot Charles De Ketelaere zou bovendien de integratie kunnen versnellen voor de jonge speler. De onderhandelingen bevinden zich nog in een verkennende fase, maar de intentie van Atalanta is duidelijk.

Volgens Transfermarkt is Moreira op dit moment 18 miljoen euro waard op de markt. Er wordt echter gesproken van een transfersom van 30 tot 35 miljoen euro. Moreira ligt nog tot midden 2029 onder contract bij zijn Franse werkgever.