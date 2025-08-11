Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak

Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak
Foto: © photonews
Op zondag 1 september organiseren de Rode Duivels een open training in het Proximus Basecamp in Tubeke. De sessie start om 18 uur en is exclusief toegankelijk voor leden van de officiële fanclub 1895.

De open training kadert in de voorbereiding op de komende interlandbreak, waarin België twee belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden afwerkt. Op woensdag 4 september trekken de Rode Duivels naar Vaduz voor een uitwedstrijd tegen Liechtenstein. Drie dagen later, op zaterdag 7 september, ontvangen ze Kazachstan in het Lotto Park in Anderlecht.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) benadrukt dat de open training bedoeld is om de band tussen spelers en fans te versterken. Enkel leden van fanclub 1895 kunnen zich inschrijven via een persoonlijke uitnodiging per mail.

Voorbereiding op belangrijke WK-kwalificatieduels

De vorige open sessie in juni kende een grote opkomst, en ook deze editie belooft opnieuw een vol huis. Na een gemengd gevoel bij het begin van de kwalificatiecampagne (gelijkspel tegen Noord-Macedonië en nipte zege tegen Wales) is het zaak om tegen de lager gerangschikte tegenstanders maximaal te scoren.

Liechtenstein staat momenteel 205de op de FIFA-ranking en verloor al zijn vorige duels kansloos. Naast de sportieve voorbereiding is er ook aandacht voor het bredere project rond de Rode Duivels.

De KBVB lanceerde eerder dit jaar een legends-programma, waarbij voormalige internationals zoals Franky Van der Elst en Enzo Scifo opnieuw betrokken worden bij de nationale ploeg.

De open training op 1 september biedt fans een unieke kans om hun helden van dichtbij aan het werk te zien. Met het oog op een succesvolle interlandbreak en een stap dichter bij WK-deelname in 2026 is de steun van het publiek meer dan ooit welkom.

België

