🎥 Voetbal is een feest! Schitterende beelden van KV Kortrijk-aanhang die door straten van Deinze marcheert

Foto: © photonews

KV Kortrijk won hun eerste wedstrijd van het seizoen met 1-3 van RSCA Futures. Voor de West-Vlamingen leek de verplaatsing op een derby. En dat heeft men in Deinze geweten.

RSCA Futures kwam dan wel op voorsprong tegen KV Kortrijk, maar de jonkies van RSC Anderlecht bleken uiteindelijk een maatje te klein. Het werd uiteindelijk 1-3.

Ook voor de wedstrijd waren het overigens de fans van Kortrijk die van zich lieten horen. En dat mag letterlijk genomen worden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSCA Futures speelt hun thuiswedstrijden in het stadion van wijlen KMSK Deinze. De afstand tussen Deinze en Kortrijk: een slordige dertig kilometer.

De aanhang van KVK maakte de verplaatsing per trein. En dat heeft iedere Deinzenaar die tussen het Deinse station en het stadion woont zeker en vast geweten.

Voetbal, een feest!

De West-Vlamingen wandelden door de straten van Deinze en maakten er een héél leuke sfeer van. Bovenstaande beelden bewijzen dat voetbal echt een feest is!

KV Kortrijk
RSCA Futures

Speeldag 1

 Speeldag 1
Seraing Seraing 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-2 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 2-0 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-1 Francs Borains Francs Borains

