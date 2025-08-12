Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil

Antwerp heeft beet: centrale verdediger Boubakar "Kiki" Kouyaté verlaat Montpelier en versterkt de verdediging van The Great Old. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.

Antwerp zat in de voorbereiding al met een heel lastig probleem: de club telde niet genoeg centrale verdediger. Enkel Rosen Bozinhov en Zeno Van den Bosch zaten in de kern.

Die laatstgenoemde kan bovendien nog vertrekken deze zomer. Afgelopen week kwam Yuto Tsunashima al over van FC Tokyo. Hij mocht meteen starten tegen OH Leuven.

Maar The Great Old was nog niet klaar op de transfermarkt. Dinsdag maakte de club de komst van Boubakar "Kiki" Kouyaté bekend. Hij komt over van Montpelier.

De 28-jarige verdediger neemt heel wat ervaring met zich mee, wat ontbrak bij Antwerp na het vertrek van heel wat leidersfiguren. Hij heeft bij Mali ook 36 caps achter zijn naam staan.

Kouyaté tekende een contract voor drie seizoenen op de Bosuil. Hij heeft in totaal 104 wedstrijden in de Ligue 1 op de teller staan. De Malinees speelde ook nog bij onder meer FC Metz en Troyes.