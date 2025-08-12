Deal rond? 'Union Saint-Gilloise heeft nieuwe aanvaller beet'

Union Saint-Gilloise lijkt een nieuwe aanvaller te hebben gevonden. Guilherme Smith zou op het punt staan om naar de Brusselse club te trekken.

Union Saint-Gilloise zou de transfer van Guilherme Smith hebben afgerond volgens het Estse medium Soccernet. Hij is een Braziliaanse speler die als winger op links speelt bij Kalju FC in Estland, de voormalige club van Promise David.

De 22-jarige Braziliaan kan ook spelen aan de rechterkant van de aanval of in de rol van centrumspits. Tijdens het lopende seizoen 2024-2025 in het land waar hij speelt, kwam hij al 25 keer in actie, scoorde hij 9 doelpunten en gaf hij 12 assists.

De aanvaller ligt momenteel onder contract tot 31 december 2026 bij Kalju FC. Zijn marktwaarde wordt geschat op 200.000 euro volgens Transfermarkt.

Guilherme Smith werd opgeleid bij Vasco de Gama, Fluminense en Botafogo. Hij tekende vervolgens bij Zorya Louhansk in juli 2021, in Oekraïne, en daarna bij Braga, waar hij twee keer aan werd uitgeleend door de Oekraïense club.

Zijn transfer naar Union zou hem helpen een stap vooruit te zetten in zijn carrière. Een officiële aankondiging zou logischerwijs binnenkort moeten volgen, als het nieuws bevestigd wordt.