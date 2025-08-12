Een Anderlechtse zomeraanwinst die nog heel wat tijd nodig zal hebben, ondanks dat de verwachtingen hoog waren

Nathan Saliba kwam met hoge verwachtingen naar Anderlecht. De 21-jarige Canadees, international en getipt als een onmiddellijke meerwaarde, leek in theorie perfect te passen in het spel van Besnik Hasi. Maar de eerste weken tonen dat het verschil tussen de MLS en de JPL groter is dan gedacht.

In de MLS ligt de handelingssnelheid lager, wat spelers meer tijd geeft om beslissingen te nemen. In België is die luxe er simpelweg niet. Saliba merkt dat nu ook zelf, eerst op training, maar vooral in wedstrijden. Hij denkt soms een seconde langer na, en precies die seconde is hier fataal.

Twee keer héél snel gewisseld

Afgelopen weekend tegen Zulte Waregem werd dat pijnlijk duidelijk. Saliba liep verloren op het middenveld, wist positioneel niet waar hij moest staan en werd bij de rust gewisseld. Zijn balcirculatie stokte, passes kwamen gehaast en onnauwkeurig zodra hij voelde dat de druk toenam.

Het doet denken aan zijn eerdere match tegen Häcken, waar hij al na 36 minuten naar de kant moest. Toen was het een tactische ingreep, maar twee snelle vervangingen op rij zijn een signaal dat Hasi hem voorlopig niet kan geven wat hij nodig heeft om te groeien: vertrouwen via minuten.

Technisch ok, maar hij moet sneller denken en uitvoeren

Het probleem zit niet in zijn basisvaardigheden – technisch heeft Saliba genoeg in huis – maar in het tempo van uitvoering. Hij onderschat hoe snel ruimtes in België dichtgelopen worden. Een simpele pass op het juiste moment wordt ineens een risicovolle bal omdat hij net te lang wacht.

Opvallend is dat zijn debuut wél veelbelovend was. Tegen Westerlo scoorde hij na amper twee minuten, in aanwezigheid van zijn familie. Dat doelpunt leek de start van een sprookje, maar het heeft er eerder voor gezorgd dat de lat onbewust te hoog werd gelegd, door hemzelf én door de buitenwereld.

Het is nog veel te vroeg om Saliba af te schrijven. Andere spelers uit de MLS hadden ook tijd nodig om te wennen aan het Europese ritme. Maar Hasi lijkt hem nu even uit de vuurlinie te halen, in de hoop dat hij via trainingen en invalbeurten kan aanpassen zonder wekelijks door de mangel te gaan.

Geduld

Cruciaal wordt of Saliba zijn handelingssnelheid kan verhogen zonder zijn technische kwaliteiten te verliezen. Als hij daarin slaagt, kan hij alsnog uitgroeien tot de speler die Anderlecht in hem zag. Tot dan is geduld het sleutelwoord, bij de club, bij de fans, maar vooral bij Saliba zelf.

In de Belgische realiteit geldt één ongeschreven regel: talent alleen is niet genoeg, je moet het ook kunnen uitvoeren in fracties van seconden. Voor Nathan Saliba is dat nu de uitdaging, en het antwoord daarop zal bepalen of zijn glimlach terugkeert op het veld van het Lotto Park.