Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht

Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht
Foto: © photonews
RSC Anderlecht wil deze zomer nog een ervaren centrale verdediger naar Brussel lokken. Zo'n profiel kost echter geld. En waar moet Olivier Renard die centen halen?

Het antwoord op die vraag is simpel. Olivier Renard dient zelf voor de nodige fondsen te zorgen. Met andere woorden: spelers verkopen. 

De sportief directeur van paars-wit haalde tijdens de zomermercato al meerdere spelers binnen, maar enkel Louis Patris maakte de omgekeerde én definitieve beweging. 

Véél te grote kern afslanken

De kern van Besnik Hasi is echter véél te groot. Wij gingen alvast op zoek naar de overbodige spelers van Anderlecht. Leest u even mee, Olivier? 

Bij de doelmannen is er voorlopig weinig tot geen geld te rapen. Mads Kikkenborg (400.000 euro) lijkt geen grote toekomst te hebben in Brussel. Maar de huidige doublure vervangen zou eveneens geld kosten.

Cashen op overbodige spelers

In het defensieve compartiment lopen er wel enkele overbodige jongens rond. Thomas Foket (1,5 miljoen euro) moet niet rekenen op speelminuten. Ook Ludwig Augustinsson (3 miljoen euro) wordt gezien als een speler die gemakkelijk kan vervangen worden binnen de kern.

Ook op het middenveld kan Renard centen zoeken. Mats Rits (1,8 miljoen euro) lijkt deze zomer te zullen vertrekken. Ook voor Theo Leoni (3 miljoen euro) is er interesse. Al lijkt het er sterk op dat beide spelers pas tegen eind augustus hun beslissing zullen nemen.

Dossiers met een vraagteken

Dat is niet alles. Majeed Ashimeru (1,5 miljoen euro) schermt met concrete interesse uit Turkije, terwijl ook Alexis Flips (1 miljoen euro) geen toekomst meer heeft in het Lotto Park. En is Luis Vazquez (2,5 miljoen euro) sinds de komst van Adriano Bertaccini nog uitzicht op voldoende speelminuten?

En dan zijn er nog enkele dossiers met een vraagteken achter. Bij een bod dat hoog genoeg is zal Renard een transfer van Kasper Dolberg (13 miljoen euro), Yari Verschaeren (5 miljoen euro) en Mario Stroeykens (12 miljoen euro) zeker niét tegenhouden. 

45 miljoen euro! Of 15 miljoen euro?

Op die manier komen we aan net geen 45 miljoen euro. Zonder de laatste drie toppers komt de som uit nog steeds uit op 15 miljoen euro. Olivier, u weet waar u de centen kan ophalen.

Voor de marktwaardes hebben we ons gebaseerd op de cijfers van Transfermarkt.

