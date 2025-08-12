Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning"

Steven Defour heeft drie namen genoemd die afgelopen weekend indruk maakten. Zijn keuze viel op een coach en twee spelers.

Sinds hij geen trainer meer is, blijft Steven Defour de Belgische competitie nauwlettend in de gaten houden. De voormalige voetballer is regelmatig te zien bij verschillende media om zijn mening te geven.

Bij RTL gaf hij zijn "drie mannen van het weekend" in de Pro League. Hij noemde eerst Frédéric Taquin, de coach van de RAAL, die met zijn team de Henegouwse derby tegen Charleroi won (1-0).

"Waarom ik hem heb gekozen? Omdat hij voor de eerste keer in de JPL heeft gewonnen met La Louvière. Les Loups hebben toch een beetje geschiedenis geschreven", verduidelijkte hij.

Vervolgens noemde hij een speler van Standard: Daan Dierckx. "Ik heb deze verdediger van Standard gekozen omdat hij voor mij een beetje de ziel en mentaliteit van de Rouches belichaamt. En ik vind al sinds het begin van het seizoen dat hij heel goed is."

De derde speler die hij naar voren heeft geschoven is Hans Vanaken. "Het is toch hij die Club Brugge op het pad van de overwinning zette. Zelfs na zoveel jaren is hij er nog steeds", besluit Steven Defour.