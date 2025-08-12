Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair

Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair
Joel Ordoñez is tot nader order nog een speler van Club Brugge. Olympique Marseille wil doorduwen. Maar die beslissing ligt in de handen van één man.

Liverpool FC - en met hen enkele andere Engelse clubs - volgt het transferdossier van Joel Ordoñez nog steeds op de voet. The Reds zien in de 21-jarige Ecuadoriaan een toekomstige opvolger voor Virgil van Dijk.

De Engelse grootmacht duwt echter niet door. Liverpool is niet van plan om meer dan dertig miljoen euro te betalen voor Ordoñez. Een soortgelijk bod van Olympique Marseille werd door Club Brugge geweigerd. 

Is 35 miljoen euro voldoende om Joel Ordoñez los te weken bij Club Brugge?

De Zuid-Fransen willen héél graag wél doorduwen voor de achtvoudig Ecuadoriaans international. In Marseille is men ervan overtuigd dat Club Brugge overstag zal gaan voor 35 miljoen euro.

Het is wachten op groen licht van één man: Frank McCourt. De Amerikaanse miljardair is eigenaar van l'OM en moet zijn fiat geven voor uitzonderlijke transfers.

In de wachtkamer

Ondertussen zit Ordoñez in de wachtkamer. De verdediger traint dan wel nog mee met Club Brugge, maar wedstrijden speelt hij al enkele weken niet meer.

