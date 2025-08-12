Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

Adriano Bertaccini heeft zijn eerste nederlaag meegemaakt met Anderlecht. Maar hij wil gas blijven geven en zich blijven profileren in het team.

Adriano Bertaccini is net aangekomen bij Anderlecht en heeft meteen al indruk weten te maken. Hij scoorde bij zijn eerste invalbeurt tegen Cercle Brugge, was opnieuw beslissend tegen Tiraspol met een assist voor Yari Verschaeren, en stond aan de basis van de gelijkmaker tegen Zulte Waregem.

Toch heeft Besnik Hasi hem nog niet laten starten. "Ik ben klaar om aan de aftrap te staan, maar het is de coach die beslist. Ik ben dankbaar voor alle minuten die ik krijg. Als ik mag starten, zal ik er klaar voor zijn en alles geven", legt hij uit aan de RTBF.

We zouden hem binnenkort kunnen zien samenspelen met Kasper Dolberg in de spits: "We zien elkaar elke dag en op het veld begrijpen we elkaar goed. Dat is het belangrijkste. Als we elkaar niet goed zouden begrijpen, zou het niet werken. Ik ken zijn kwaliteiten bij het afwerken, dus ik probeer hem vaak te vinden. Hij heeft veel ervaring en het is goed om zulke spelers in het team te hebben."

Bertaccini kan ook uitwijken naar de zijkant om van daaruit op te komen. Maar ongeacht de positie van anderen, blijft de opdracht hetzelfde: weer offensief spelen. "De supporters verwachten veel en moedigen ons hard aan. Ze willen dat we naar voren spelen. Soms fluiten ze als we te veel achteruit spelen. Maar dat is normaal, het is een grote club. De supporters willen gewend raken aan het winnen."

De aanvaller ervaart de druk van een grote club, maar voelt zich op zijn plek: "Ik voel geen stress als ik speel, het is al anderhalf jaar zo. Toen ik in de Jupiler Pro League arriveerde, had ik wat stress, maar nu ben ik eraan gewend."