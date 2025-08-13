Anderlecht haalt opgelucht adem: Paspoortproblemen van twee spelers zijn opgelost

Opschudding bij aankomst in Moldavië. Anderlecht-spelers Moussa N'Diaye en Ibrahima Kanaté werden tegengehouden bij de paspoortcontrole. Even was er de vrees dat beide heren niet konden meetrainen op woensdagavond, maar de problemen zijn ondertussen van de baan.

Anderlecht verdedigt donderdagavond een 3-0 voorsprong tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol. Een uitstekende uitgangspositie om zich te kwalificeren voor de laatste voorronde van de UEFA Conference League.

De wedstrijd wordt gespeeld in Moldavië, maar bij aankomst werden linksachter Moussa N'Diaye en flankspeler Ibrahima Kanaté tegengehouden. Er zou een probleem geweest zijn met hun paspoorten.

Even was er de vrees dat beide jongens het land niet inmochten en dus niet inzetbaar waren voor de wedstrijd van donderdag. Maar ondertussen zijn de problemen dan toch van de baan geraakt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

En zo kan Anderlecht zich, na een oponthoud van enkele uren, zich alsnog volledig focussen op de terugwedstrijd tegen de Moldaviërs. Want hoewel het eigenlijk niet meer mag mislopen voor de recordkampioen, mogen ze toch niet te veel op hun lauweren rusten.

Want met Hazard, Verschaeren, Simic, Camara en Maamar zijn er ook een resem afwezigen te melden voor het duel van donderdagavond (19u). Of de troepen van Besnik Hasi zich weten te kwalificeren voor de playoffs, tegen Aris Limassol of AEK Athene, weten we donderdag omstreeks 21u.