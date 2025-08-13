CL-tegenstander van Club is gewaarschuwd: Rangers-coach zet meteen druk

Club Brugge plaatste zich na een 3-2 comeback tegen RB Salzburg voor de Champions League-play-offs. Daar wacht Rangers FC, dat waarschuwt dat het niveau omhoog moet om kans te maken.

Club Brugge lag er even virtueel uit bij een 0-2 achterstand tegen RB Salzburg, maar na een knappe comeback werd het nog 3-2. Daardoor stoot blauw-zwart door naar de play-offs van de Champions League.

Dat is de laatste horde voor een plaats in de League Phase. De tegenstander is een bekende: Rangers FC. Zij verloren dinsdag met 2-1 van Viktoria Plzen, maar wonnen de heenmatch met 3-0.

Rangers-coach Russell Martin weet dat er werkpunten zijn. "Het zal veel beter moeten. Als we niet wat zorgvuldiger zijn en meer kwaliteit gaan tonen aan de bal, krijgen we het tegen iedereen lastig", zegt hij volgens HLN.

"Club is een sterke ploeg en het wordt moeilijk, maar ik denk dat we zeker op Ibrox tot iets in staat moeten zijn", weet Martin. Het zal voor beide ploegen in ieder geval een levensbelangrijke wedstrijd zijn.

"We zijn klaar voor de uitdaging, ik kijk er echt naar uit. We gaan er alles aan doen om die heenmatch te winnen zodat we met een goed gevoel naar de return kunnen", besluit Martin.