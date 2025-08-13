Ilay Camara kent zijn verdict: Anderlecht moet rechtsachter hele poos missen

Anderlecht speelt op donderdag de terugwedstrijd van de derde voorronde in de Conference League tegen Sheriff Tiraspol. Het moet dat onder meer doen zonder de geblesseerde Ilay Camara, die in de heenwedstrijd geblesseerd uitviel.

Ilay Camara kwam tijdens de zomermercato de Anderlecht-rangen versterken. Het jeugdproduct keerde terug naar de club waar het voor hem begon. Anderlecht betaalde 4,5 miljoen aan de rivalen van Standard.

Camara maakte een prima indruk tijdens zijn eerste minuten in het shirt van de hoofdstedelingen. Maar in de met 3-0 gewonnen kwalificatiewedstrijd voor de Conference League tegen Sheriff Tiraspol viel de vleugelspeler al in de eerste helft uit met een blessure.

Camara nog vier weken uit

Ondertussen is de ernst van de blessure gekend. Camara zal de komende vier weken niet kunnen voetballen door een scheur in de hamstring. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Dit zou betekenen dat Camara terug inzetbaar zou zijn na de interlandbreak in september. Met de wedstrijd van donderdag meegerekend zou Camara de volgende vier partijen van Anderlecht missen.

Ook Ali Maamar zal er donderdag niet bij zijn in de terugwedstrijd tegen de Moldaviërs. Verwacht wordt dat Hasi enkele basispionnen rust gunt met en gaat roteren. De bonus van drie doelpunten is enigzins geruststellend, al nemen ze toch best niet te veel risico.