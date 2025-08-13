Kortrijk-spits wil blijven, ondanks buitenlandse interesse: "Hier voel ik me geliefd"

Thierry Ambrose is met KV Kortrijk uitstekend aan het seizoen begonnen in de Challenger Pro League. Er waren geruchten dat de spits nog zou vertrekken bij de VeeKaa, maar die geruchten lijkt Ambrose zelf naar de prullenbak te verwijzen.

Op speeldag één van de Challenger Pro League ging KV Kortrijk met 1-3 winnen op het veld van de RSCA Futures. Matchwinnaar van dienst was Thierry Ambrose, hij scoorde twee keer en was meteen van goudwaarde.

Hier en daar viel te lezen dat Ambrose nog zou vertrekken bij Kortrijk. Maar in een interview met Het Laatste Nieuws lijkt de international van Guadeloupe die geruchten te ontkrachten.

"Hier voel ik me geliefd", vertelt Ambrose. Iets dat de supporters van KVK graag zullen lezen. Want moest Ambrose nog vertrekken liggen de promotiekaarten plots helemaal anders voor de Kortrijkzanen.

Met of zonder Ambrose: Een wereld van verschil

Met Ambrose erbij mag Kortrijk toch bij de topfavorieten worden gerekend om bij de eerste twee te eindigen dit seizoen. Zo zouden de Kerels na één seizoen afwezigheid meteen weer kunnen promoveren naar de Jupiler Pro League.

Toch wil Ambrose niet te hard van stapel lopen. "Het seizoen duurt nog heel lang", blijft de spits nuchter. Te beginnen met komende zaterdag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. KVK speelt gastheer voor Lierse.